​Parco eolico nelle terre del Primitivo, il tecnico: a chi servirà tanta energia?

La notizia pubblicata ieri da La Voce di Manduria del progetto di un parco eolico nelle terre del Primitivo con 19 torri alte 115 metri per una produzione di 154 milioni di watt, non sembra aver sortito nessuno effetto negli ambienti politici e ambientalisti di Manduria.



L’unico commento giunto in redazione è quello di un dipendente di Enel distribuzione che si chiede a chi servirà tutta quella energia? «Lavorando nel settore Enel distribuzione – scrive il tecnico -, tutta quella energia a chi la venderà Enel se non ci sono industrie? Già dieci anni fa – commenta ancora l’addetto ai lavori -, montando cabine primarie nel brindisino invaso da pannelli solari, Enel si lamentava perché non sapeva a chi vedere quella energia».

Il progetto che prevede un investimento di 154 milioni di euro, è stato depositato al Ministero dell’Ambiente per essere valutato ed eventualmente osservato da chiunque abbia interesse. Gli enti dei territori interessati come Manduria, Avetrana, Erchie e Torre Santa Susanna, dovranno invece esprimere parere ai fini dei permessi di valutazione ambientale.