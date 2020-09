"Lu Nuesciu 2020" si presenta in Fiera a cura della proloco

La nuova edizione de "Lu Nuesciu 2020" è disponibile presso la 278° edizione della Fiera Pessima di Manduria, una delle fiere campionarie più antiche a livello nazionale. L’evento, che ritorna dopo il cancellamento delle passate due edizioni e che per la prima volta nella sua plurisecolare storia si svolgerà a settembre anziché a marzo, si conferma un’ottima occasione per affrontare temi di importanza strutturale come il turismo, l’enogastronomia, la produzione agroalimentare e l'artigianato locale. Per questo la Pro Loco di Manduria, anche quest’anno, è presente con il proprio stand assicurando come sempre, a tutti i nostri concittadini e ai visitatori esterni ancora presenti in questa fase finale della stagione estiva, un esauriente servizio di informazione sul territorio e di promozione del suo patrimonio ricco di storia.

Il celebre periodico a cadenza annuale, sin dalla sua nascita associato al consueto appuntamento fieristico, nonostante il clima di incertezza che sta caratterizzando questo 2020, saprà assolvere all’arduo compito di far sorridere e pensare con la sua satira irriverente, con le istantanee di vita vissuta manduriana e con gli approfondimenti su fatti e misfatti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi di vita della città. Per il quattordicesimo anno consecutivo all’interno del giornale si rinnova l’appuntamento con il concorso "La vignetta umoristica più bella", finalizzato alla pubblicazione dell'opuscolo "Nuvole di Risate", che ha visto la partecipazione di un sorprendente numero di giovani illustratori alle prese col disegno caricaturale.

L’iniziativa intende sensibilizzare l’opinione pubblica ai fenomeni sociali, culturali e ambientali mediante l’arte grafica, fissando con pochi ed essenziali tratti di matita gli annosi ed ancora irrisolti problemi della nostra città. Ai primi tre vincitori verrà riconosciuto un premio, mentre gli altri elaborati verranno pubblicati sulla pagina Facebook della Pro Loco di Manduria. La premiazione si svolgerà sabato 5 settembre alle ore 21.00.

Nota stampa della presidentessa della Proloco, Federica Stranieri