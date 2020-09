Inaugurazione sottotono per la Fiera Pessima e il sondaggio dice che il 78% ha paura dei contagi

Superati gli ultimi intoppi che avevano fatto temere il peggio, la Fiera Pessima settembrina è stata inaugurata ieri come previsto. La commissione di vigilanza, nell’ultimo sopralluogo effettuato in mattinata, ha preso atto della regolarità di tutte le norme sulla sicurezza anti contagio dando il via libera definitivo agli organizzatori.

La campionaria ha così aperto i battenti al pubblico alle 18 con il taglio del nastro affidato simbolicamente al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al consigliere regionale uscente, Luigi Morgante e al presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti. Il senatore Mario Turco, sottosegretario di Stato che avrebbe dovuto tagliare il tricolore, è arrivato in ritardo prendendo però parte alla conferenza inaugurale. La benedizione è stata curata da monsignor Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria. Per il comune di Manduria era presente il commissario Vittorio Saladino.

Per evitare le ore di maggiore caldo all’interno dei capannoni, il comune di Manduria, su richiesta degli organizzatori, ha deciso di ridurre l’apertura solo dalle ore 15,30 alle 22,30 con l’eccezione per gli ultimi due giorni, sabato e domenica prossimi, quando le visite saranno possibili dalle 10,30 alle 22,30 con orario continuato.

Scarsissima la presenza di pubblico così come era nelle previsioni.

Il 78% dei manduriani non se la sente di andare in Fiera. È quello che è emerso dal sondaggio generato dalla pagina Instagram del nostro giornale, che ha registrato un totale di 115 votazioni in 24 ore. Sebbene il numero dei partecipanti sia esiguo, questo ci permette di avere un’idea, seppure non esaustiva, del pensiero dei manduriani riguardo lo svolgimento dell’annuale fiera campionaria Messapica, giunta alla sua 278ima edizione. Infatti dallo studio si evince che solo 25 utenti (corrispondenti a circa il 22%) hanno detto che andranno a visitare la Fiera Pessima, mentre i restanti 90 hanno deciso di restare a casa, sicuramente a causa della paura degli assembramenti

Antonio Dinoi