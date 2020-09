La Pessima si farà, la commissione di vigilanza ha dato il via libera

Puglia Covid, sospesa la prova del maxi concorso infermieri

È stata rinviata la prova scritta del maxi concorso regionale per gli infermieri, in programma dal 7 all’11 settembre alla Fiera del Levante a Bari. Regione Puglia e ASL Bari - azienda capofila per le procedure concorsuali - visto l’aumento significativo dei contagi registrati negli