Sciopero della fame contro il verbale della polizia

Singolare reazione di un pensionato manduriano che su Facebook ha annunciato uno sciopero della fame per protestare contro le forze dell’ordine che, nell'esercizio delle proprie funzioni e come atto dovuto, gli hanno sequestrato l’automobile perché priva di assicurazione.

Francesco Mingolla, questo il suo nome, non si alimenterebbe già da tre giorni (alla data di ieri) e chiede al giornale di raccontare la sua avventura.

«Sono pensionato da ormai dodici anni e vivo con mio figlio, eterno disoccupato. Finché ho potuto – racconta il pensionato -, ho fatto l'assicurazione all'auto, ma da qualche tempo non ho più potuto. Qualche sera fa – prosegue Mingolla - due poliziotti, senza alcun preavviso, hanno chiamato il carroattrezzi facendo portare via la macchina che era parcheggiata davanti casa. Per i miei problemi fisici – spiega il 77enne - sono costretto giornalmente a recarmi ad una fontana pubblica distante circa un chilometro dalla mia casa che è priva di acquedotto. Vivo in affitto, 250 euro a nero, senza la fornitura di acqua corrente. Ho problemi di circolazione alle gambe – prosegue il suo racconto - per cui ogni 50/60 metri devo fermarmi per alcuni minuti prima di riprendere a camminare. Per questo – conclude il manduriano - l'auto per me è indispensabile, ma quei poliziotti-bulli non hanno voluto sentire ragioni».

Il settantasettenne si dice impossibilitato a pagare l’assicurazione e promette di continuare lo sciopero della fame sino a quando non gli sarà consegnata l’autovettura.