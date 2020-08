L'ombra del Covid sulla Fiera, il comune investe 33mila euro

Inevitabilmente la «Fiera Pessima» manduriana dovrà fare i conti con l’impennata dei contagi da coronavirus che anche in provincia di Taranto sta facendo sentire i suoi effetti come mai era accaduto prima. Tredici positivi negli ultimi tre giorni, tutti residenti nei comuni del tarantino che portano a 309 il numero dei positivi da quando è iniziata l’emergenza in Puglia.

Anche per questo gli organizzatori della campionaria che si terrà dal primo al 6 settembre, hanno chiesto al comune di Manduria un contributo economico straordinario per finanziare misure che allontanino il più possibile ogni forma di contagio. Ma anche per rassicurare i visitatori a recarsi negli stand che a questo punto rischiano di restare vuoti o quasi. Una iattura da evitare anche per le imprese che si segnerebbero il flop anche per le prossime edizioni.

Così l’amministrazione straordinaria della città Messapica ha stanziato 33mila euro che la società «Fiele Lucane» gestirà in funzione di un potenziamento dei piani anti Covid. Sono previste postazioni per la misurazione della temperatura corporea con termo scanner, distributori di gel a base di amuchina per la disinfezione delle mani, percorsi canalizzati e unidirezionali all’interno dei capannoni e personale specializzato, in numero adeguato che scoraggerà eventuali assembramenti.

Naturalmente l’attenzione degli organizzatori e degli espositori, oltre ovviamente di chi amministra il comune, è tutta rivolta sulla fase due della pandemia che potrebbe far scattare misure drastiche da parte delle autorità politiche e vietare del tutto le manifestazioni di massa come è già accaduto per ben due volte, a marzo e poi ad aprile scorso.

N.Din.