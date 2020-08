Cimitero ai privati con nuovi loculi e servizio di cremazione

La commissione straordinaria del Comune di Manduria ha approvato gli atti per la gestione privata, per i prossimi 25 anni, del cimitero comunale, sia la nuova parte sia quella antica monumentale. Unica innovazione prevista, tra i nuovi servizi offerti, la realizzazione di un tempio per la cremazione delle salme. La formula scelta per l’affidamento dell’opera, è quella del project financing. L’altro ieri, a consiliatura praticamente scaduta e in campagna elettorale per il nuovo consiglio comunale già in corso, i tre commissari straordinari hanno deliberato, approvandolo, un progetto di finanza completo di fattibilità tecnica ed economica, presentato dalla società «Italiascavi ed ecologia» di Martina Franca. L’investimento previsto, da parte dell’impresa, è di 11.188.000 euro. Il comune, invece, si affrancherà ogni onere sulla gestione del personale, manutenzione, guardiania, opere di tumulazione ed estumulazione e la realizzazione di nuovi loculi. Tutto passerà nelle mani del gestore che farà impresa e guadagni con la vendita dei posti di sepoltura e servizi cimiteriali annessi, secondo tariffe concordate la cui specifica non è stata ancora resa pubblica per motivi di concorrenza.

Il progetto proposto prevede la realizzazione di due colombari per un investimento di 980mila euro; un ossario del costo di 108mila euro; un tempio crematorio per un’ulteriore spesa di 1.500.000 euro. Tutto quanto, si legge nell’elaborato tecnico redatto dall’architetto Evasio Montanaro, nel pieno rispetto delle soluzioni progettuali previste dal piano regolatore cimiteriale esistente. I costi di gestione previsti a carico del gestore sono di 250mila euro all’anno.

La nuova opera prevede anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione votive con la sostituzione dei quadri, dei cavi elettrici e delle lampade.

Fiore all’occhiello del project financing approvato, è il servizio di cremazione che consentirà di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato l’intento sociale di soddisfare la sempre maggiore richiesta dei cittadini di una forma di sepoltura che utilizzi la cremazione della salma; dall’altro l’esigenza della pubblica amministrazione di alleggerire il carico di manufatti cimiteriali da realizzare negli anni con il conseguente minor utilizzo del territorio e risparmio di risorse economiche pubbliche.

Ratificato l’atto, la prossima mossa sarà la pubblicazione del bando di gara che consentirà al promotore, la «Italiascavi ed ecologia», il diritto di prelazione sull’esito di gara. In sostanza, se una ditta concorrente presenterà un’offerta inferiore e quindi più vantaggiosa per il Comune, la società di Martina Franca potrà aggiudicarsi la gara offrendo la stessa cifra della concorrente prima classificata. Se dovesse invece rinunciare ritenendo sconveniente l’affare, l’aggiudicatario dovrà pagargli i costi sostenuti per la progettazione che si aggirano intorno ai 340mila euro. Per questo è come se la «Italiascavi ed ecologia» avesse già in tasca l’aggiudicazione dell’appalto.

L’impresa martinese specializzata nel trattamento e trasporto di rifiuti per conto delle pubbliche amministrazioni, ha agito in sordina (almeno per le orecchie dell’opinione pubblica che scopre solo ora la novità), sin da dicembre 2019. Risale a quella data, infatti, la presentazione della prima proposta di gestione privata del cimitero a cui ha fatto seguito una seconda istanza, migliorativa rispetto alla precedente, notificata il 20 aprile scorso. Su richiesta del dirigente dell’Area tecnica, ingegnere Claudio Ferretti, la «Italiascavi ed ecologia» ha prodotto il progetto di fattibilità, piano economico, specifica sulle caratteristiche della gestione e dei servizi e dichiarazione del possesso dei requisiti previsti. Documenti che l’impresa ha prodotto e consegnato il 27 luglio scorso.

Nazareno Dinoi