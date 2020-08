Virus e Fiera Pessima, le perplessità del medico e le garanzie degli organizzatori

«Riaccendiamo i motori, in totale sicurezza e rinnovato entusiasmo». Così gli organizzatori e gestori della 278esima Fiera Pessima in programma dal primo al 6 settembre prossimo, cercano di esorcizzare la paura del virus. C’è invece chi solleva dubbi sulla sicurezza e si rivolge a chi ha la responsabilità della salute pubblica chiedendo di soprassedere. «Cari Commissari straordinari, in qualità di massima autorità sanitaria, vi sembra opportuno far svolgere la Fiera Pessima?», chiede ad esempio l’ex sindaco di Manduria, Roberto Massafra che da ex amministratore, ma in questo caso soprattutto da medico, «sconsiglia di andare in fiera e, in generale, di evitare assembramenti soprattutto nei luoghi chiusi». Perché il problema della campionaria manduriana (per la prima volta in edizione stiva dopo due sospensioni e altrettanti spostamenti per emergenza coronavirus), è proprio la logistica: capannoni al chiuso con coperture di plastica allestiti per fronteggiare la pioggia e il freddo (il periodo storico è a marzo) e non certo le temperature di inizio settembre.

«Da ex sindaco – continua Massafra nell’intervento che ha aperto un dibattito sui social -, dico che avrei chiuso la partita della fiera già a febbraio, rinviando il tutto al 2021 come è stato fatto per tanti eventi molto più rilevanti della Pessima (esempio Vinitaly, campionati europei di calcio, Olimpiadi, che smuovono interessi per miliardi di euro, in confronto dei quali qui parliamo di bruscolini)».

E a chi gli ricorda l’importanza della manifestazione dal punto di vista delle imprese del territorio, l’ex sindaco risponde così: «proprio perché non possiamo chiudere le attività essenziali, bisogna limitare i rischi collegati con manifestazioni e attività non essenziali (neanche per l’economia)».

La «Fiere Lucane», società del materano aggiudicataria di gara per l’allestimento della campionaria macchiata dalla pandemia, non sembra preoccuparsi dei rischi fidandosi delle misure anti contagio che saranno rispettate nei sei giorni di esposizione. «È volontà degli organizzatori – si legge in una nota stampa - non solo attuare con puntualità quanto stabilito dall’ultimo Dpcm, ma saranno intensificate le misure di prevenzione e di sicurezza grazie all’ausilio di personale specializzato e di nuove tecnologie, per consentire un regolare e sicuro svolgimento della Fiera Pessima». Quindi niente assembramenti o code e dispositivi per la disinfezione delle mani. E ovviamente tutti con la mascherina.

Agli espositori, invece, i gestori della fiera hanno imposto delle rigide regole da rispettare. Sette per la precisione, che sono: «Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merca. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; infine in caso di vendita di beni usati, la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Nazareno Dinoi