Il contabile avverte: «Manduriambiente non ha mai pagato Ici-Imu al comune"

La società che da venti anni gestisce la mega discarica di rifiuti solidi urbani in contrada «La Chianca» a Manduria, non ha mia pagato l’Ici-Imu. Lo si apprende da un documento ufficiale firmato dal responsabile dell’Area economico-finanziaria del Comune di Manduria, Leonardo Franzoso, indirizzato alla segretaria generale del comune, Eugenia Mandurino e al responsabile dell’Urbanistica, Salvatore Montesardo. Le ragioni di questa incredibile e duratura omissione tributaria, lasciano senza parole: l’opera, le cui fasi progettuali sono iniziate nel lontano 1995 ma entrata in servizio nel 2001, non è stata mai accatastata all’Agenzia delle Entrate a cui sarebbe sconosciuta.

Lo spiega il dottor Franzoso nella sua relazione portata all’attenzione della «notaio» dell’ente e del responsabile dell’Urbanistica e dei beni patrimoniali. « Per quanto concerne la posizione tributaria ai fini Ici – Imu della Società Manduriambiente S.p.a. – si legge -, si fa presente che, allo stato attuale, lo scrivente Ufficio Tributi non dispone dei sufficienti elementi necessari alla formulazione di un avviso di accertamento da notificare alla Società Manduriambiente S.p.a contenente l’esatta quantificazione dell’importo dovuto, stante la mancanza di accatastamento dell’immobile da cui evincere la relativa rendita da porre a base di calcolo». Senza accatastamento che per legge bisogna fare entro trenta giorni dalla data di effettivo utilizzo del bene, non è possibile, fa notare l'economo dell'Ente, ricavare la rendita catastale del bene e quindi la quantificazione del tributo da far pagare.

Attualmente l’impianto nel suo complesso sorge su un’area della superficie complessiva di circa 270.000 metri quadrai di cui 110.000 occupati dalla discarica e 9.500 da strutture coperte. Un’opera enorme, tutta lì dalla fine dello scorso millennio, sconosciuta al registro del catasto e dimenticata dalla pubblica amministrazione locale che non si è mai preoccupata di chiedere conto del mancato versamento dell’Ici-Imu.

Un sollecito tardivo, lungo diciannove anni, è stato fatto a novembre del 2019 con una nota firmata dai responsabili delle due aree interessate (Economico e Urbanistica). Con quell’atto si provvedeva ad intimare a Manduriambiente Spa l’avvio della procedura di accatastamento mediante il modello del Ministero delle Finanze. «Tanto è stato fatto – spiega oggi il dottor Franzoso sempre nella comunicazione ufficiale indirizzata alla segretaria comunale -, al fine di poter rendere pienamente applicabile la retroattività della relativa pretesa tributaria».

A parte la sanzione amministrativa da pagare all’Agenzia delle Entrate per l’omessa registrazione nell’elenco del catasto, sarà compito ora degli uffici comunali calcolare con le previste maggiorazioni le somme che la società avrebbe dovuto versare nelle casse del comune.

Oltre a questo, c’è un altro aspetto che merita risposte proprio alla luce del non accatastamento degli impianti. La mancata «carta d’identità» dell’immobile, infatti, non permetterebbe di ottenere il relativo certificato di agibilità senza il quale risulterebbe difficile avere tutto il resto, autorizzazioni e convenzioni con enti pubblici compresi.

Nazareno Dinoi