La Hazard: "anche la nostra è una spiaggia virtuosa anti Covid"

«La società assegnataria del lotto numero due, non è l’unica a gestire in modo corretto le spiagge di Manduria». A sostenerlo è l’imprenditore Giovanni Miriantini, amministratore della società «Hazard» di Milano con domicilio a Lizzano. Nella sua qualità di gestore del tratto di spiaggia pubblica della Salina dei Monaci, Miriantini, aggiudicatario con le altre quattro imprese dei circa sette chilometri di spiaggia libera che il Comune di Manduria ha affidato ai privati per garantire le norme anti Covid, promuove così l’attività svolte dalla sua organizzazione. «La nostra società che gestisce il lotto 6 con due operatori fissi e con il sostegno di altri due per il controllo e la salvaguardia della spiaggia delle dune e della salina – scrive -, sin da subito si è operata per salvaguardare la salute dei bagnanti misurando la temperatura corporea con termometro laser a tutti quelli che entrano nel parco». La riviera assegnata ai milanesi, lunga quasi due chilometri, è quella con il più elevato pregio naturalistico e ambientale trovandosi tra il mare e la zona umida della Salina, habitat dei fenicotteri rosa e di altre specie protette.

Secondo i milanesi, durante la loro gestione sono stati registrati circa settemila ingressi fra la spiaggia e la salina con altrettante misurazioni della temperatura assicurata a tutti. «Inoltre – fa sapere sempre l’impresa -, forniamo agli utenti tutte le informazioni sulle modalità di comportamento anti Covid e le ulteriori richieste dei turisti, sulla salina, il suo habitat faunistico e la sua splendida vegetazione, cercando di controllare e salvaguardare al meglio tutta l’area, impedendo anche l’ingresso all’interno dell’area di mezzi a motore e cercando di tenere l’ingresso antistante libero da auto e moto per ogni possibile emergenza per facilitare l’intervento e il passaggio di ambulanze e di qualsiasi altro mezzo di soccorso, così come si è purtroppo già verificato per ben tre volte sino ad ora. Ovviamente il tutto nei limiti e nelle possibilità che comporta la gestione di uno spazio così ampio».

Con una spesa di poco superiore ai ventunomila euro, il comune di Manduria ha affidato i lidi più frequentati delle sue marine a cinque imprese private che operano nel settore dell’accoglienza e l’intrattenimento. I gestori, sulle spiagge a loro affidate e in cambio di un corrispettivo di cui si farà carico il comune, dovranno garantire l’ordine e il rispetto delle norme sul distanziamento sociale «mediante una serie di iniziative e servizi – si legge nel contratto - che consentano la frequentazione sicura e ordinata delle spiagge, nel rispetto della normativa a tutela della sicurezza personale e collettiva e della salute pubblica delle attività̀ di libera balneazione». La Hazard si è aggiudicato il lotto della Salina per per 3.490 euro.

Nazareno Dinoi