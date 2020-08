​Incredibile: alcuni terreni della discarica Manduriambiente risultano ancora intestati a privati

La discarica «Manduriambiente» non finisce di sfornare sorprese. Questa volta la particolarità riguarda un fatto incredibile: alcuni terreni su cui è stata realizzata venti anni fa, risultano ancora intestati ai proprietari originari. Costoro che se ne sono accorti in occasione di una revisione delle proprietà di famiglia, si sono rivolti al comune chiedendo spiegazioni. In pratica per venti anni i terreni in questione, intestati a sei persone, sono ancora di loro proprietà perchè gli espropri non sono stati mai formalizzati.



La sollecitazione dei sei eredi manduriani, che di fatto possono accampare diritti sulla proprietà dei terreni e di tutto ciò che è stato realizzato su di essi, è servita agli uffici comunali per chiedere a loro volta conto alla società Manduriambiente.

A quanto pare, il contratto stipulato nel 2001 tra Comune di Manduria e la Spa che attualmente gestisce gli impianti, prevedeva che il concessionario dovesse farsi carico delle spese di acquisizione della proprietà delle aree. In ragione di questo, il Comune di Manduria avrebbe intimato a Manduriambiente la regolarizzazione dell’occupazione della particella che risulta ancora intestata ai proprietari legittimi. Si prospetta quindi un contenzioso con ovvia richiesta risarcitorie dei sei fratelli che pretenderanno di essere pagati con i relativi interessi per i venti anni di mancato guadagno.