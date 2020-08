​Botta e risposta tra tecnici sul Pug: l’architetto risponde all’ingegnere

Botta e risposta tra tecnici-politici sul nuovo Piano regolatore recentemente adottato dall’amministrazione straordinaria del Comune i Manduria e in fase di pubblicazione per le osservazioni dei cittadini. Il primo a sollevare dubbi sulla qualità dello strumento urbanistico, è stato l’ingegnere Antonio Curri che lamenta una presunta ghettizzazione di due quartieri periferici, Barci e Via per Maruggio, destinati a non avere mai piani di lottizzazione pubblica e quindi piazze o altre strutture a servizio del cittadino.

Curri per questo chiamava in causa l’architetto Andrea Casto accusandolo di non aver fatto abbastanza per risolvere il gap nel suo ruolo di componente del Consiglio dell’Ordine provinciale degli architetti.

«Il nostro Ordine – replica Casto - ha già istituito un folto gruppo locale di lavoro con colleghi che, come sempre, si sono resi disponibili gratuitamente per studiare tecnicamente e produrre le osservazioni (eventuali) da presentare nei termini. La Commissione Urbanistica del nostro Ordine – scrive ancora l’architetto - recepirà il nostro lavoro e ne farà documento istituzionale (eventualmente) da presentare». Chiarito questo aspetto, l’architetto Casto che sarà impegnato nella prossima campagna elettorale in qualità di candidato al consiglio comunale di Manduria, rimanda le accuse a chi lo aveva tirato in ballo. «Non mi chiedete cosa nel frattempo stia facendo invece l'ingegnere Curri e gli amici del suo Ordine, non ne ho idea. Di certo so perfettamente – prosegue Casto - che in circa 30 anni di amministrazioni in cui lui e il suo gruppo politico in qualche modo sono sempre stati rappresentati, Pug non ne abbiamo visti, il Piano regolatore è ancora quello del 1977 con variante del 1983».