​Oggi a San Pietro in Bevagna appuntamento con il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti

Speciale appuntamento oggi, sabato 8 agosto 2020, con il mercato estivo “Campagna Amica” in una delle più gettonate zone balneari del Salento, frazione di Manduria. Dalle 18, nella nuova location in Piazza delle Perdonanze, vicino la chiesa di San Pietro, i produttori agricoli, oltre alla vendita dei propri prodotti agricoli, daranno vita allo street food con prodotti da filiera cortissima.



“I consumatori - sostiene il presidente di Coldiretti Taranto Alfonso Cavallo – sono sempre più attenti alla loro salute. Questo significa saper scegliere e puntare su prodotti genuini, dalla tracciabilità certa come quelli del mercato Campagna Amica”.

“Sono mercati – continua Aldo Raffaele De Sario, direttore Coldiretti Taranto e Brindisi – in cui la qualità del prodotto si coniuga con la convenienza, mettendo d’accordo produttori e consumatori”.

Si potranno gustare varie pietanze: dalle orecchiette fatte in casa con sugo fresco e cacio ricotta ai panini con capocollo di Martina Franca e crema di carciofo Igp; dai panini con hamburger locale alle classiche bruschette, per arrivare agli spiedini di frutta fresca e succhi di frutta a chilometro zero. Non mancherà ovviamente il vino Doc locale, sua maestà il Primitivo di Manduria.

I produttori agricoli daranno luogo, inoltre, a momenti di dimostrazione didattica come la produzione in diretta della mozzarella tipica da parte di un mastro casaro. Ci sarà anche l’arnia didattica con la dimostrazione da parte di un apicoltore di quella che è la vita delle api. Qualche informazione, poi, sui prodotti dell’alveare con l’assaggio delle varie tipologie di miele e la degustazione guidata di olio evo e vino.

Sarà possibile anche acquistare ortaggi e frutta di stagione rigorosamente a chilometro zero. In vetrina carni locali e salumi nostrani, latticini e formaggi freschi o stagionati come il caciocavallo in grotta, ma anche prodotti da forno e agri-snack, miele, succhi di frutta, confetture e marmellate, paté e creme spalmabili. E, ancora, farine e legumi, succhi di melograno e mirtillo, miele, aceto di mele, uova di galline allevate all’aperto, vino e olio extra vergine di oliva. Quindici, in tutto, i gazebo allestiti.

Qui, a San Pietro in Bevagna il mercato estivo di Coldiretti ha già due appuntamenti fissi settimanali: il martedì e il venerdì pomeriggio.

Un’iniziativa, questa, che vede la collaborazione della locale sezione di Coldiretti, presieduta da Salvatore Mero, del Comune di Manduria e dell’Ufficio Agricoltura. A coordinare il tutto, Pier Paolo Martano, responsabile Campagna Amica interprovinciale di Brindisi e Taranto.