​“Il nuovo piano regolatore ghettizza le periferie”, l’allarme dell’ingegnere Curri

Il nuovo piano urbanistico generale da poco adottato dall’amministrazione straordinaria del Comune di Manduria e in fase di analisi per eventuali osservazioni da parte dei cittadini singolarmente o attraverso proprie associazioni, penalizzerebbe i quartieri periferici destinati a restare così come sono. A lanciare l’allarme è l’ingegnere Antonio Curri che rileva due grosse limitazioni del piano urbanistico a carico dei quartieri Barci e la periferia sulla via per Maruggio.

«Alla luce di quello che è riportato nella delibera di adozione del Pug – fa notare Curri - sembra “acclarato” che per i “quartieri periurbani nati abusivi e poi sanati che interessano ben 64 ettari non è perseguibile la formazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica con oneri a carico dell'amministrazione pubblica». Questo significa che quei versanti urbani della città Messapica «rimarranno in “eterno” così come sono nati, senza dotarli di quegli standard che un quartiere ha bisogno come piazze e così via. Insomma, ghettizzati». Il parere dell’esperto smorza così gli entusiasmi di tanti e accende il faro su un possibile rischio che i cittadini e i tecnici dovrebbero approfondire.

Proprio per questo l’ingegnere Curri motiva il suo intervento, «stante il periodo vacanziero che può distogliere i cittadini da questi argomenti – scrive -, vuole essere di sprone per utilizzare i canonici 60 giorni previsti dalla normativa per inviare le osservazioni. Curri, infine, già presidente dell’Odine degli ingegnerei della provincia di Taranto, si rivolge ai suoi colleghi e in particolare a chi, come l’architetto Andre Casto «in questi giorni con grande esultanza ha preso parte all’ultima Conferenza di Copianificazione del 19 giugno 2019. «A maggior ragione l’architetto Casto – conclude Curri -, in qualità di candidato alle prossime elezioni comunali».