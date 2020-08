​Turismo: domani e domenica “Nobili percorsi diVini”

Sabato 8 agosto e domenica 9 agosto 2020, Manduria sarà al centro di un affascinante percorso fra storia, tradizione, religione e ruralità con il progetto “Nobili Percorsi DiVini” della cooperativa Spirito Salentino, premiato dal bando InPuglia365, edizione 2020 indetto dall’agenzia per il Turismo “Puglia Promozione” della regione Puglia.



Il progetto unico “Nobili Percorsi Divini” si articolerà in due giornate tematiche distinte da due itinerari:

Sabato 8 agosto sarà dedicato all’itinerario “Tra sacro e profano”, che dalle ore 9.00 prevede una passeggiata tra i vicoli del centro storico della città di Manduria arricchita dal racconto del culto del patrono San Gregorio Magno. Si proseguirà poi con la visita guidata del Museo della Civiltà del Vino Primitivo allestito all’interno della Cantina Produttori di Manduria e con la degustazione guidata di vini e di prodotti del territorio. Si concluderà la giornata con un mini corso esperienziale di ballo folkloristico salentino pizzica e taranta curato da Floriana Guida a partire dalle ore 17.30.

Domenica 9 agosto invece dalle 9.30 partirà l’itinerario “Tra saperi e sapori” con la visita guidata illustrativa del Santuario di San Pietro in Bevagna, durante la quale si sveleranno diverse curiosità che legano la città di Manduria al culto di San Pietro. Gli ospiti condivideranno con gli operatori culturali della cooperativa Spirito Salentino un pranzo domenicale a base di prodotti da forno, sul filo conduttore del Pomodorino di Manduria anch’esso un dono della sapienza contadina locale in grado di generare esplosione di gusto dalla semplicità. A partire dalle ore 17.00 poi ci si avvierà alla conclusione con la possibilità di scegliere fra un trekking tour fra la Macchia mediterranea di Bosco Cuturi e Rosa Marina e l’orto botanico pOrto Marina oppure Bike Tour da pOrto Marina a Bosco Cuturi. Per info o prenotazioni chiamare ai numeri 338/1340466 oppure 349/4575172