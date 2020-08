​Spiagge anti Covid, la prima zona si adegua, le altre ancora no

Chi prima arriva prima alloggia. A questo si dovranno abituare (se le cose funzioneranno come sulla carta), i frequentatori delle spiagge libere manduriane. Con la gestione affidata ai privati che dovranno far rispettare le norme anti Covid, la scelta di conficcare il bastone del proprio ombrellone non sarà più casuale ma dovrà rispettare le postazioni preimpostate. Le società affidatarie del bene pubblico individuate attraverso un bando pubblico, dovranno calmierare le presenze sugli arenili di loro pertinenza in modo da rispettare le norme sul distanziamento sociale che per quanto riguarda gli ombrelloni o altri sistemi di ombreggio (escluse le tende), devono essere posizionati in maniera da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni postazione e una distanza fra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) di almeno un metro e mezzo e un metro tra le persone.

Ad occhio e croce, lo spazio che prima riusciva a contenere un centinaio di bagnanti, stipati come è accaduto nell'ultimo weekend, ne potrà ospitare un terzo con la conseguente drastica riduzione dell'ospitalità di amanti del mare. Le immagini delle prime postazioni in allestimento, danno un'idea di come ci si dovrà affannare per trovare posto e molti saranno costretti a cambiare zona oppure arrivare prima degli altri.

Per ora il tratto che ha cominciato a regolamentare gli spazi piantando le postazioni con i distanziamenti previsti, è quello del tratto di costa Hotel Aquarium gestito dalla stessa proprietà della struttura alberghiera che in cambio di questo percepirà dal comune la somma di 2.800 euro. Poi la stessa cosa toccherà agli altri quattro gestori che hanno avuto in carico il litorale dalla discesa «Donna Elena» sino al fiume Chidro e, più avanti, la spiaggia antistante la Salina dei Monaci a Torre Colimena. Il punto di maggiore criticità, perchè il più richiesto dal popolo vacanziero soprattutto straniero, è quello del Chidro dove domenica scorsa si è riversata una incredibile massa umana quasi gomito a gomito per tutto il giorno. N.Din.