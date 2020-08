​Elezioni trasparenti, il comune avverte: “certificato penale e curriculum di tutti i candidati”

Tutti i candidati alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre, dovranno rendere pubblico il proprio certificato penale e il curriculum vitae. Sono le nuove misure previste dalla Legge cosiddetta «Spazza corrotti» recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».



Il Comune di Manduria ha pubblicato ieri le norme a cui si dovranno attenere tutti i partiti in lista e i relativi candidati sindaci e consiglieri. Si rammenta quindi che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici e le loro liste di appartenenza, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae de loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Il Comune, da parte sua, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, ha l’obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet, denominata «Elezioni trasparenti», il curriculum vitae e il certificato penale per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni.

«Nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle norme citate, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste si chiede per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza comunale – avverte il Comune -, di far pervenire le necessarie comunicazioni circa i siti internet utilizzati per la pubblicazione dei dati, così da consentire alla scrivente amministrazione l’attivazione di link informatici nell’ambito del sito Comunale “elezioni trasparenti”, in corso di costruzione, per l’accesso generalizzato alle informazioni di che trattasi».