​Raccolta di firme contro i continui blackout elettrici

E’ stata aperta sul portale Change.org una raccolta firme per chiedere all’Enel il potenziamento della rete elettrica di Manduria. A spingere i promotori della petizione online è stato il recente blackout di quattro giorni fa, causato da un triplo guasto della rete interrata, che ha paralizzato tre quarti del territorio urbano.



«Questi blackout, come si può ben immaginare – si legge sull’invito a firmare - creano forti disagi in tutto il paese per l'intera collettività e diventano rischiosi e gravissimi soprattutto per anziani, malati e bambini piccoli. Un ulteriore fattore di rischio concreto per la salute di tutti i cittadini – prosegue - è dato dal fatto che a Manduria durante il periodo estivo si raggiungono picchi di 45 gradi di caldo che rendono l'aria irrespirabile». Secondo i promotori, l'accensione massiccia di condizionatori fa si che le centraline elettriche collassino andando in blackout nella migliore delle ipotesi oppure ancora peggio prendano fuoco per il troppo sovraccarico che devono sopportare.

«Siccome siamo nel 2020 – prosegue lo scritto - e con la tecnologia e con l'impianto dei materiali si sono fatti dei passi enormi, non è più accettabile che noi cittadini, non dico ogni giorno ma quasi, dobbiamo rimanere inermi nel vedere queste centraline paralizzare l'intero paese. È per questo – si conclude - che tutti i cittadini di Manduria chiedono ad Enel S.p.A. il potenziamento di tutte le cabine elettriche del paese adeguandole alle esigenze dei giorni odierni». Per firmare, andare sulla piattaforma www.change.org e cercare la petizione: «Potenziamento delle centraline elettriche a Manduria (TA)»