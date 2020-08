Al via i segnaposto sulle spiagge anti Covid: meno posti ma più sicuri

Dai prossimi giorni, su alcuni tratti del litorale già da oggi, non sarà più possibile piantare l’ombrellone dove si vorrà, ma sarà obbligatorio farlo solo nelle postazioni prestabilite dai gestori delle spiagge libere. Gli addetti delle imprese affidatarie (sono quattro per il tratto di costa che va dalla zona Aquarium al fiume Chidro e una per la spiaggia della Salina dei Monaci), stanno allestendo le «buche segnaposto» dove piantare il proprio parasole rispettando così le norme sul distanziamento sociale previste dalla normativa anti Covid. L’accesso agli arenili dovrà essere quindi contingentato in base alla disponibilità di «buche» predisposte. Sarà compito di chi ha avuto in gestione le spiagge libere controllare il numero dei bagnanti e preoccuparsi a sua volta di rispettare le ordinanze che prevedono la «riorganizzazione degli spazi per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale (familiari, partner, Ndr)». Non solo sugli arenili ma anche in acqua: «Anche l’attività di balneazione – si legge nell’ordinanza della Regione Puglia - deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite».

Dovrebbe ridursi così il fenomeno che si è verificato domenica scorsa quando una impressionante massa umana si è riversata sulle spiagge manduriane occupando ogni metro libero in barba ad ogni regola sul distanziamento sociale. Preso letteralmente d’assalto il fiume Chidro con le sue sponde che hanno ricordato i pellegrinaggi sul Gange. In questi primo weekend di agosto, insomma, è sicuramente fallito il tentativo dell’amministrazione comunale di affidare il compito dei controlli ai privati. La società a cui è stato affidato il tratto di spiaggia tra San Pietro in Bevagna al fiume Chidro, infatti, la «Capitalia Scarl», ha impiegato una hostess all’ingresso principale della «Rotonda» (zona chiesa San Pietro in Bevagna) che misurava la temperatura con un termometro elettronico (pratica incerta se misurata sotto al sole con le temperature di ieri o su persone accaldate da un viaggio in macchina priva di condizionatore, ad esempio). La società in questione per adempiere al suo dovere contrattuale, percepirà dal comune 6.980 euro sino al 15 settembre, sicuramente poche per un servizio così impegnativo e per lunghi tratti di spiaggia, ma, come si dice, nessuna l’ha costretta ad accettare i patti.