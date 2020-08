​Estate sicura con meno incidenti e meno abusi sulla litoranea: il piano dei vigili urbani

Anche quest’anno il comando dei vigili urbani ha organizzato un programma che prevede una maggiore presenza sul territorio del corpo di polizia locale per ridurre gli abusi nel commercio e per garantire la sicurezza dei cittadini soprattutto nelle zone marine. Il piano servirà anche ad aggredire in modo più deciso e mirato fenomeni di insicurezza e degrado sociale, quali la guida pericolosa, i casi di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, la sicurezza dei pedoni. E naturalmente un’attenzione mirata durante le manifestazioni che si svolgeranno nel periodo estivo.



«Lo scopo del progetto – si legge nei documenti - è un costante ed incisivo controllo del territorio, anche nelle ore notturne, delle località marittime di San Pietro in Bevagna, Torre Colimena, Borraco e Specchiarica, al fine di ridurre il numero di sinistri stradali e di accertare le violazioni delle norme comportamentali previste dal vigente codice della strada, di controllare il rispetto dei parcheggi della sosta a pagamento, delle zone a traffico limitato delle autorizzazioni commerciali a posto fisso ed itinerante, di garantire il sicuro e regolare svolgimento delle manifestazioni culturali e religiose».

Il programma si realizzerà nel periodo che va dal primo luglio (quindi è già iniziato alla data della pubblicazione della determina), sino al 31 agosto 2020. Per il raggiungimento degli obiettivi e finalità indicate sarà necessario impiegare, prevalentemente nei giorni festivi e prefestivi del periodo, fino a 6 unità al giorno (di cui una addetta alla centrale operativa per il mantenimento dei contatti, i controlli sui conducenti fermati e il supporto generale alle pattuglie) nel turno ordinario pomeridiano che prolungheranno il normale orario di lavoro, a seconda delle necessità di servizio che si presenteranno, di almeno due ore, garantendo un servizio minimo aggiuntivo fino alle 24.

Al fine di incentivare il suddetto progetto nella sua prima applicazione, allo stesso viene assegnato un fondo ammontante a 20.200 euro comprensivi di contributi a carico dell’Ente. Sarà cura del Comandante distribuire in maniera equilibrata tra gli agenti/sottufficiali/ufficiali i servizi necessari alla realizzazione del medesimo progetto.