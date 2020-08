Calici di Stelle nello Spazio Primitivo conquista le strisce americane

Sabato 8 agosto, l’imprenditore del vino, Gregory Perrucci invita tutti nel suo «Spazio Primitivo» per «alzare i calici al cielo per catturare le stelle cadenti ed esprimere i desideri più intensi».

Il famosissimo format del vino, «Calici di Stelle» è l’evento tutto italiano che il Movimento Turismo del Vino ha ormai portato ad un successo planetario! Nella patria del Primitivo di Manduria/Zinfandel il marchio «Calici di Stelle» diventa «di Stelle e Strisce», con un allegro gemellaggio «americano».

Maestri dell’autentico Barbecue americano la serata prevede la preparazione in diretta dei veri sandwich americani da accompagnare con una incredibile scelta di vini e una esclusiva selezione di Zinfandel californiani firmata «Spazio Primitivo». La prenotazione obbligatoria in ossequio alle norme anti covid è necessaria a garantire il giusto distanziamento e da diritto all’ingresso con posti liberi. Per Info e Prenotazioni: Tel 392 220 6968