​I vigili urbani si rifanno il guardaroba estivo: impegno di spesa per 12mila euro

Ieri, 31 luglio, il dirigente dei servizi di vigilanza del Comune di Manduria, Vincenzo Dinoi, ha impegnato la somma di 12 mila euro per l’acquisto delle divise estive per gli agenti di polizia municipale. Per la fornitura degli indumenti (84 maglie, 42 pantaloni, 210 calze, 21 copricapo, 21 giubbini 42 maglioni e 21 scarponcini), l’avvocato Dinoi ha deciso di invitare 6 ditte inserite nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa) che vorranno presentare la loro migliore offerta.

La determina non spiega quali saranno i criteri di scelta della fornitura, se varrà il prezzo più conveniente o la discrezionalità dei dipendenti che valuteranno la qualità e le caratteristiche degli indumenti offerti.