La manduriana Anna Gennari miglior "Wine promoter italiano 2020"

Anna Gennari, manduriana doc, responsabile delle pubbliche relazioni, eventi e comunicazioni della cantina Produttori di Manduria, sarà premiata come Miglior Wine Promoter italiano 2020 il prossimo 10 ottobre durante la Vinoway Wine Selection 2021.

Per 12 anni svolge la professione di avvocato, ma lascia l’attività forense per inseguire la passione per la comunicazione.

Dopo un'intensa esperienza di 3 anni a Roma, come consulente aziendale e, in ambito istituzionale, affiancando il Sottosegretario al ministero per la salute, ritorna in terra natìa.

Anna entra nel mondo del vino nel 2007, voluta per curare le Pubbliche Relazioni e gli Eventi dalla storica cantina in Terra di Primitivo - la ‘Produttori di Manduria’, fondata nel 1932 - dove ha implementato l’ormai avviato settore enoturistico in cantina, ne è la Hospitality Manager e Responsabile del Museo della Civiltà del vino Primitivo ubicato nelle cisterne ipogee della Cantina.

Ama bere il vino, gioiosa arbitra delle eleganze conviviali. Vinoway è entusiasta di assegnarle questo meritatissimo titolo.

Da Vinoway.it