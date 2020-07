​“La Igeco non svuota i cassonetti del cimitero (e non ritira lo sfalcio verde dei privati)”

Continuano ad arrivare in redazione le segnalazioni di presunti disservizi della società che si occupa del ritiro della spazzatura a Manduria e nelle sue marine. Le proteste riguardano sempre il mancato o ritardato ritiro dei rifiuti sia domestici che ingombranti. Ieri alcuni lettori ci hanno inviato delle foto dei contenitori dell’organico presenti all’interno del cimitero che traboccavano di rifiuti. «Da diversi giorni la Igeco non viene a svuotarli e la situazione con queste temperature diventa drammatica», scrivevano i cittadini a commento delle foto.



Sempre ieri un altro motivo di lamentela lo ha esposto il manduriano Antonio Stano che denuncia un caso di rifiuto del ritiro, da parte della Igeco, degli sfalci di potatura di un albero di palma piantato nel suo giardino. «Ho cominciato alle nove a chiamare al numero verde della Igeco e sino alle 13 era sempre occupato», scrive. Spiegando che la potatura agli alberi la fa ogni anno e che mai si era verificata una cosa simile, Stano racconta che quando l’addetto della Igeco ha finalmente risposto gli ha detto che doveva tagliare le palme perché troppo lunghe, legarli tre alla volta perchè loro non ne ritirano di più e che per il prelievo doveva aspettare il 18 agosto. «Altrimenti – spiega Stano - mi suggeriva di rivolgermi a qualche ditta di giardinaggio per smaltire il tutto (ovviamente a pagamento)».

Il cittadino si rivolge quindi a chi è preposto al controllo delle attività svolte dalla Igeco: «a che serve pubblicizzare il ritiro gratuito a domicilio di cose ingombranti se non lo si fa? A che serve l'isola ecologica se non si può depositare l'organico (di cui fanno parte gli stralci del giardino); e soprattutto a che serve la tassa che io pago per lo smaltimento dei rifiuti?