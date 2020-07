​Il Comune non riesce a spendere (e non può) 28milioni di euro che restano nel cassetto

Il bilancio del comune di Manduria ha chiuso l’esercizio 2019 con un disavanzo di amministrazione di 28milioni 849mila euro. È quanto si scopre leggendo la relazione allo schema di rendiconto relativa all’anno scorso approvato dai commissari straordinari.



Si tratta di disponibilità economiche che il comune (Manduria come qualsiasi altro ente) non riesce a spendere a causa di vincoli del cosiddetto patto di stabilità (la legge che calmiera le spese pubbliche sempre a ribasso), oppure perché no fa in tempo a farlo per problemi burocratici o politici. Da quest’anno il comune di Manduria ha attinto proprio da questo tesoretto vincolato i fondi per rifare il tappetino di diverse strade urbane.