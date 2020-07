​Intitolare un luogo urbano al professore delle Stelle

La proposta di intitolare una strada al professore Cosimo Distratis, lanciata attraverso il nostro giornale dagli Stati Uniti, dove vive, dal manduriano Marco Capogrosso, professore di neurologia all’Università di Pittsburgh, continua a ricevere consensi non solo da quanti hanno conosciuto e apprezzato il lavoro del vecchio scienziato e inventore recentemente scomparso a Uggiano Montefusco nel suo osservatorio astronomico.



«Non possiamo dimenticarci di lui. Per questo di lui non possono rimanere solo i segnali stradali che indicano l’osservatorio nelle strade sgarrupate di Uggiano», scrive il professore Capogrosso. Che lancia l’idea: «Faccio un appello per intitolare a Cosimo una piazza, una via o forse meglio una sala della biblioteca comunale affinché il suo messaggio rimanga per i piccoli Manduriani che si chiederanno chi fosse Cosimo Distratis».

Tra le numerose proposte lasciate nei commenti dei lettori se ne segnalano alcune: Vittorio Spagnoletti, collega di Distratis, vorrebbe dedicargli un istituto scolastico; Fabio Dinoi la villetta di Uggiano Montefusco; Giovanni Maggi ha pensato di intitolargli una borsa di studio; Cosimo Brunetti una piazza centrale della città; Antonio Distratis è più preciso indicando proprio Piazza Garibaldi cambiandola in Piazza Cosimo Distratis.