​Venerdì tutti in piazza per salvare l’Einaudi dalla “bocciatura”

Venerdì 28 luglio alle ore 19, è prevista una manifestazione in Piazza Garibaldi a Manduria organizzata dai docenti e non docenti dell’Istituto tecnico Einaudi in difensa dell'autonomia dirigenziale dello storico istituto che ha formato migliaia di professionisti in tutto il comprensorio Messapico. I promotori dell’iniziativa invitano la cittadinanza a partecipare in massa muniti di mascherina e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale. «Difendiamo numerosi la scuola pubblica, la qualità dell'istruzione dei nostri ragazzi e il nostro territorio», scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook dove hanno allestito una pagina-evento.



Per un incredibile e marchiano errore degli organi di governo e del Ministero dell’istruzione, la scuola è stata condannata (ancora con qualche speranza di clemenza) a perdere l’autonomia e dipendere da un altro istituto, perché il numero degli iscritti che risultano al Ministero non raggiungono il minimo previsto, quando, in realtà, il numero degli studenti supera tale limite di venti unità.