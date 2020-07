​Pagamento della pensione, alle poste in sicurezza anti Covid secondo il cognome

Anche per le pensioni del mese di agosto gli uffici postali erogheranno i sussidi anticipatamente e scaglionati in base al cognome dei beneficiari. Di seguito il calendario con le date e le rispettive lettere dell’alfabeto associate.



Per la sede centrale delle Poste di via dei Montefuscoli con apertura su sei giorni a settimana:

Dalla A alla B lunedì 27

Dalla C alla D martedì 28 luglio

Dalla E alla K mercoledì 29 luglio

Dalla L alla O giovedì 30 luglio

Dalla P alla R venerdì 31 luglio

Dalla S alla Z sabato 1 agosto.

Per le succursali di via Roma e Uggiano Montefusco con apertura su 5 giorni a settimana:

Sempre da lunedì 27 venerdì 31 luglio ma rispettando questa rotazione dei cognomi:

Dalla A alla C giorno 27

Dalla D alla G giorno 28

Dalla H alla M giorno 29

Dalla N alla R giorno 30

Dalla S alla Z giorno 31

Si ricorda inoltre l’importantissima convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il Paese di età pari o superiore a 75 anni – che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti – potranno richiedere, delegando i Carabinieri al ritiro, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, evitando così di doversi recare presso gli Uffici Postali.