L'antica torre di Colimena scala la classifica dei luoghi del cuore in Puglia

La Torre di Colimena si piazza al sesto posto nella graduatoria provvisoria dei luoghi del cuore della Puglia più votati nella decima edizione dei “Luoghi del cuore”, Censimento nazionale Fai, Fondo ambiente italiano, per il futuro della bellezza italiana.



La graduatoria dei primi nove vede al primo posto il Ponte dell’acquedotto a Gravina in Puglia (Ba), e a seguire il Circumarpiccolo a Taranto, Chiesa di San Giacomo di Supersano (Le), Giardini dell’Ospedale Militare a Taranto, Mo.S.A. Mostra Storica Arsenale a Taranto, Torre Colimena di Manduria, Fontana del Vino a Carosino (Ta), Chiesa della SS. Annunziata a Rutigliano (Ba) e Torre di Castiglione a Conversano (Ba).



Con più di mille voti cerca di farsi spazio nella vetrina del Fai la Torre Colimena di Manduria (Ta), anticamente utilizzata dai monaci per la produzione del sale. La Riserva Regionale Orientata Salina e Dune di Torre Colimena è un sito costiero caratterizzato da una salina in disuso (la Salina Vecchia), con una variazione periodica del livello idrico, forti oscillazioni della salinità, un prosciugamento quasi completo in estate, fatta eccezione per la parte centrale, e conseguente formazione di croste salate. Il comitato “Pro Torre Colimena e Specchiarica” che da anni vigila su questa area, è attivo nella raccolta voti al censimento 2020 allo scopo di recuperare l’edificio danneggiato da una mareggiata.



Al FAI sono già arrivati oltre 650.000 voti e si può votare sino al 15 dicembre. Ai primi posti della classifica provvisoria si trovano: il Castello e Parco di Sammezzano a Reggello (FI) e il Ponte dell’Acquedotto a Gravina in Puglia (BA).