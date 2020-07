​Breccia all’attacco contro la puzza

Puntualmente, con l’arrivo delle giornate più calde e con l’aumento nei mesi estivi del rifiuto organico, l’aria a Manduria diventa irrespirabile. Ed ogni volta si sollevano le proteste. Tutte, sinora, senza esito. Questa volta viene dal popolo la minaccia di un blocco stradale per impedire l’arrivo dei camion carichi di rifiuto che ogni giorno prendono la strada della contrada «La Chianca» dove hanno sede i due impianti di conferimento. A guidare la protesta è il leader del movimento politico nato sui social, «Manduria Noscia» il cui portavoce, Mimmo Breccia, si fa testimone di un abnorme arrivo notturno di compattatori nella città Messapica. «Ieri mattina all’alba – scrive in una nota Breccia –, sulla via per San Cosimo alla Macchia, all’altezza della discarica “Manduriambiente” e all’impianto di compostaggio “Eden 94”, c’era un vero e proprio convoglio di autotreni provenienti da chissà dove, ne ho contati ben 26 e questo accade ogni giorno». Un andazzo, fa sapere Breccia, di cui si è già interessato in passato «firmando denunce ed inviando esposti corredati da fotografie e video, e ad oggi non ho ancora avuto risposta alcuna». Per questo si appella ai manduriani facendosi promotore di forme di protesta più incisive. «Se servirà – scrive ancora Breccia – scenderò in strada con un vero e proprio blocco totale assumendomi le responsabilità come ho sempre fatto».



Il problema dei cattivi odori lo solleva in questi giorni anche l’ex presidente della Proloco cittadina, Domenico Sammarco, mettendo tra i primi punti del suo programma elettorale (si candida a sindaco della città con il centrosinistra), proprio la puzza a Manduria, giurando di eliminarla se indosserà il tricolore. «Il fetore non si sente solo in campagna elettorale», gli fa eco Breccia già firmatario, a settembre del 2919, di un esposto agli organi di governo cittadino e all’Agenzia regionale per l’ambiente: «Invito tutti - dice - a non fidarsi di chi si occupa di proclami e promesse elettorali». Poi punta il dito contro chi «ricopre ancora incarichi istituzionali ed è totalmente assente mentre a Manduria continuano ad arrivare rifiuti di tutti i tipi in maniera smisurata».

Attivi sullo stesso fronte della lotta ai cattivi odori sono stati di recente anche gli attivisti manduriani del «Movimento 5 Stelle» protagonisti, con il loro rappresentate in Consiglio regionale, di una interrogazione sul tema presentata dal consigliere pentastellato Marco Galante e indirizzata all’assessore all’Ambiente, Giovanni Stea.

A lamentarsi sono anche le imprese del territorio. Sfoga così il suo disagio l’imprenditore del vino Primitivo, Gregory Perrucci: «Tremenda la puzza serale in questi giorni di tramontana. Compromessa la marina da decenni di abusivismo e anarchia gestionale – scrive su Facebook - sulla puzza si schianteranno le ambizioni turistiche dell'entroterra manduriano. E se persiste – aggiunge - anche del Primitivo di Manduria doc». Dal suo punto di vista Perrucci lancia così l’allarme: «Comincia a diffondersi il passaparola che la Città sia da evitare, soprattutto nelle sere d'estate».

Nazareno Dinoi