Manduria approva il Piano urbanistico generale

Il comune di Manduria ha adottato il Piano urbanistico generale (P.U.G.), il cui procedimento, molto complesso, si è protratto per tanti anni. «La commissione straordinaria – si legge in una nota stampa - ha sollecitato il professionista esterno, incaricato dalle passate amministrazioni, nonché i dipendenti uffici tecnici ad affrettare la stesura dell’importante e necessario strumento di pianificazione del territorio, di cui la comunità manduriana non può più essere privata».

Ora lo strumento sarà reso pubblico nei suoi particolari per permettere opportune osservazioni o proposte di modifica da parte dei cittadini prima della sua piena attuazione. Certamente con l’adozione si avvia la fase delle osservazioni da parte di tutti i cittadini che possono formulare rilievi e proposte di modifiche.

Nella stessa nota l’amministrazione pubblica fa sapere di avere chiesto all’Autorità Idrica Pugliese di Bari il finanziamento dei tronchi idrici e fognari nel quartiere di S. Antonio, in particolare per viale Scegnu, via Michele Greco, via Mandorle d’Oro, via Cervarezza, via Re Pirro, via Rudia, via Celestino Scarciglia e via Ausonia.