Nuove assunzioni al comune di Manduria - I NOMI

E’ stata pubblicata la graduatoria finale della selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno nell’organico del comune di Manduria di 9 unità di profilo professionale “Istruttore Amministrativo” di categoria “C”, con riserva del 50% delle unità al personale interno e sul restante 50% con riserva agli ex militari.

Qui sotto la graduatoria completa