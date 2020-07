​I vigili comprano il drone per i controlli dall’alto

Il comune di Manduria ha acquistato un drone da dare in uso al corpo di polizia locale che lo impiegherà, come si legge nella determina di acquisto, «nella prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione e per il progetto Spiagge sicure».



A seguito di indagine id mercato, la scelta è caduta su un modello della Dji «Mavic 2 pro smarti controller» del valore di 1.600 euro oltre Iva.

I vigili urbani avranno la possibilità di controllare dall’altro sul rispetto delle norme in materia di occupazione di suolo pubblico e vendita ambulante ed anche su eventuali assembramenti sulle spiagge libere. Il drone dovrebbe essere consegnato entro cinque giorni dall’avvenuto pagamento, ma bisogna vedere ora quanti vigili urbani siano in grado di guidarlo dovendo per questo avere uno speciale patentino.