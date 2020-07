​Eccessiva tutela dell’identità dei beneficiari del pagamento di un vecchio esproprio

Uno straordinario oscuramento dei dati è stato applicato su un documento pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Manduria. Tecnicamente è un atto (pubblico) di «acquisizione sanante di aree occupate e irreversibilmente trasformate per la realizzazione della viabilità nella periferia dell’abitato di Manduria». Si tratta insomma del pagamento agli eredi dei proprietari di alcuni terreni espropriati dal comune nel lontano 1988. Circa 1.200 metri quadrati di terreno, in parte occupato da strade e in parte libero, pagati oggi 330mila euro. Somma questa derivata da giuste sentenze di vari tribunali (la controversia tra proprietari e comune è durata sino ai giorni nostri), quindi tutto regolare.

Tutto assolutamente legale e pubblico come lo sono le sentenze e il denaro. Ad eccezione dei nomi delle parti, tutti oscurati da una ripetuta serie di strisce nere come mai si erano viste in atti pubblici precedenti. Eppure si tratta di atti su cui non esistono e non possono esistere dubbi sulla loro legittimità. Niente di cui vergognarsi, insomma, semmai chiedersi perché è passato tanto tempo prima che avvenisse il legittimo riconoscimento di quanto espropriato.