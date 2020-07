​Automobilisti attenti: multe per “varco attivo” anche nelle marine

Da quest’anno anche le marine di Manduria avranno una zona a traffico limitato con varchi telecontrollati per individuare e sanzionare i trasgressori. Le zone interessate sono quelle più frequentate della costa Messapica vale a dire San Pietro in Bevagna e Torre Colimena.



Per la Zona a Traffico Limitato della località balneare di San Pietro in Bevagna i varchi saranno tre installati rispettivamente in corrispondenza di Via Borraco angolo Via delle Tamerici, Via della Marina angolo Via del Tiglio e Via del Fiume angolo Via Fellone.

Per la Ztl di Torre Colimena, invece, i varchi saranno posti rispettivamente in corrispondenza del Lungomare Jonio angolo Via delle Orate e Via delle Aragoste angolo Via del Porto.

Il blocco del transito per le autovetture non autorizzate coprirà la fascia orario quotidiana dalle ore 20,30 alle ore 24 nei mesi di luglio e agosto di ogni anno.

In tutte le zone incluse nella limitazione di transito potranno accedere gli aventi diritto in quanto residenti e/o dimoranti stagionali, gestori di attività commerciali (che dovranno richiedere il permesso all’ufficio di polizia locale), oltre naturalmente i veicoli al servizio di persone invalide, di pubblico interesse, degli organi di polizia e quelli di emergenza generale (ambulanze, addetti alla manutenzione della rete idrica, gas, energia elettrica, telefoni.

Il divieto che sarà segnalato con cartellonistica appropriata, riguarderà in particolare e seguenti strade: di San Pietro in Bevagna: Via Borraco (tratto compreso tra Via delle Tamerici e Via della Marina); Via della Marina (tratto compreso tra Via del Tiglio e Via Borraco/Via Fiume); Via Tevere; Via Fiume (tratto compreso tra Via della Marina e Via Fellone); Via dei Piacentini (tratto compreso tra Via dei Crescioni e Via del Tiglio); Piazza San Pietro; Via dei Crescioni (tratto compreso tra Piazza delle Perdonanze e Via dei Piacentini); lato est di Piazza delle Perdonanze.

A Torre Colimena le strade of limit sono: Piazza Colimena; Via delle Orate (tratto compreso tra Lungomare Jonio e Via Santa Maria della Vetrana); Via del Porto (tratto compreso tra Via delle Aragoste e Via Dentici).