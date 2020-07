​La ministra Bellanova visita il museo del Primitivo ed esorta i giovani: amate l’agricoltura

«Mai consentirò che una bottiglia di vino siciliano Dop o Igp possa chiamarsi “Primitivo” – ha detto – esattamente come solo le op Igp Siciliane possono utilizzare il nome del vitigno “Nero d’Avola”, e questo nonostante quel vitigno possa essere coltivato in altre regioni che lo hanno inserito nell’elenco delle varietà raccomandate e autorizzate». La ministra dell’agricoltura lo ha ribadito ieri nel corso della sua visita a Manduria dove ah visitato il museo della cultura contadina e del Primitivo ospitato nella Cantina Produttori Vino. Accolta dal presidente della storica cantina, Fulvio Filo Schiavoni e dalla responsabile delle pubbliche relazioni Anna Gennari, la ministra ha visitato interessata il museo soffermandosi poi in una mini conferenza. Con Filo Schiavoni da una parte e il presidente del Gal, Dario Daggiano dall’altra, ‘esponente del governo ha fatto un discorso indirizzato essenzialmente ai giovani invitandoli ad interessarsi di più dell’agricoltura. «Quando dico che i giovani devono interessarsi della terra – ha detto – non intendo che devono usare la zappa, voglio dire che c’è bisogno di giovani tecnici, di ingegneri, di ricercatori, di personale specializzato nelle vendite, nel marketing, nei rapporti internazionali».



La ministra Bellanova ha scelto Manduria per annunciare una importante novità. «Per invogliare i giovani a studiare e appassionarsi all’agricoltura – ha detto -, ho chiesto e ottenuto che in sei ambasciate siano previste delle nuove figure in rappresentanza del Ministero dell’agricoltura che abbia un ruolo diplomatico con compiti specifici nella tutela del made in Italy e che curino i rapporti tra produttori italiani e mercati di quel Paese».

La velocissima visita della ministra si è concluso con un «presente» donatole dalla Pr Gennari che le ha donato una confezione di specialissimo Primitivo Riserva Elegia.