​Rifiuti, scatta l’operazione “Rifiuto non conforme” e la spazzatura torna indietro

Rifiuto organico o plastica mischiati nell’indifferenziato. Spazzatura contenuta in sacchetti neri o di plastica non trasparente. Non si può più. E’ scattata da ieri, infatti, l’operazione «tolleranza zero» della Igeco che ha deciso di «punire» le famiglie refrattarie al riciclo non ritirando la spazzatura che viene lasciata sull’uscio di casa. Ieri centinaia di famiglie manduriane hanno avuto l’amara sorpresa di ritrovarsi i bidoncini ancora pieni d’immondizia con il volantino del «Rifiuto non conforme». L’azienda che gestisce per conto del comune di Manduria il servizio di raccolta e conferimento della spazzatura con il ritiro porta a porta, cerca così di recuperare quella quota di differenziato che non le permette di rispettare il contratto che la obbliga a raggiungere la quota minima del 60% di differenziato, pena multe salatissime che si aggirano intorno ai 25mila euro a mese. Il nuovo direttore di regolarità del contratto. Il dottore Andrea Occhilupo ne ha già contestate due per scarsa produzione. A giorni la Igeco dovrebbe diffondere i dati del risultato di questo giro di vite sulle cattive abitudini dell’utenza.



«Una buona raccolta differenziata – scrive la Igeco sulla sua pagina Facebook - persegue l'obiettivo di contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti, dato che lo smaltimento dei rifiuti in discarica viene sostenuto dal Comune e, pertanto, da tutti i cittadini di Manduria. Siamo certi – aggiunge - che, giorno dopo giorno, la raccolta differenziata andrà sempre meglio e che i più comuni errori di conferimento, a breve, verranno superati. Sarà il risultato di tutti i cittadini di Manduria – conclude l’impresa -, che ringraziamo per la collaborazione che stanno dimostrando».