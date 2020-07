La Proloco si rinnova tutta al femminile, redini affidate a Federica Stranieri

L’avvocato Domenico Sammarco si è dimesso dalla carica di presidente della Proloco ed ha passato la mano alla nuova presidentessa Federica Stranieri. L’assemblea degli iscritti ha inoltre rinnovato tutte le cariche interne affidando l’associazione ad un gruppo quasi interamente al femminile.

Il direttivo è composto dalla presidentessa Stranieri (prima donna a capo della Proloco manduriana), dalla vicepresidentessa Chiara Micera, dalla segretaria e tesoriera Lucia Dimilito e dai consiglieri Daniela Ribezzo, Annalisa Stano, Luisa Rita Stranieri e Cosimo Dinoi. È un gruppo già ampiamente collaudato durante il mandato appena conclusosi, forte di una consolidata intesa tra i suoi membri che possono vantare un’esperienza pluriennale nel settore dell’accoglienza turistica e nell’organizzazione di eventi.

Completano l’organigramma l’elezione dei presidenti del Collegio dei revisori nella persona di Claudia Mendicino e del Collegio dei probiviri nella persona di Simona Gennari.

«L'idea – si legge in un comunicato stampa dell’associazione - è quella di riprendere il lavoro fin qui svolto per dare nuovo slancio ai progetti ed alle iniziative tese, come sempre, a favorire la crescita culturale della città di Manduria. Tale ambizioso progetto – prosegue la nota - rappresenta la naturale continuazione di un cammino iniziato 27 anni addietro e proiettato nel futuro, per portare avanti il quale non resta che passare all'azione. Questo sarà un anno pieno di sfide ma l’esserci presentati al nastro di partenza con rinnovato entusiasmo e impazienti di ricominciare da dove ci eravamo lasciati, poco prima che il mondo intero trattenesse il respiro per due lunghi mesi, equivale già ad una vittoria».