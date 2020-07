​Il ritorno di «Caterina del pesce», il comune in cerca di nuovi gestori dello storico chiosco

Sul suo frontespizio c’è ancora la scritta scolorita: “Pescheria da Caterina». Si tratta del chioschetto in muratura situato su un angolo di Piazza della Repubblica, conosciuta dai manduriani come “Piazza delle belle donne». Il comune di Manduria ha deciso di recuperare il rudere e affidarlo in gestione a chi sarà interessato a ridare vita a quella stessa attività ittica, un tempo simbolo di quella storica piazza che sino alla prima metà degli anni Settanta è stata anima pulsante e viva dell’intero quartiere con una serie di attività commerciali e artigianali.



La storica pescheria da Caterina, dal nome della titolare originaria di Avetrana e moglie del compianto Alfonso Caniglia, l’ex calciatore del Manduria degli anni d’oro recentemente scomparso, potrebbe così rinascere dalle ceneri del chioschetto abbandonato e in disuso di proprietà del comune di Manduria che ha deciso così di ridargli vita.

I commissari straordinari hanno dato mandato al responsabile dell’Urbanistica e patrimonio, geometra Salvatore Montesardo che predisporrà l’avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni d’interesse e la successa concessione. Sarebbe cosa giusta e bella se ad occuparsene, proprio in memoria di «Alfonsino», fosse proprio la famiglia Caniglia che a Manduria gestisce già una pescheria.