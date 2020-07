Regole per stare in spiaggia: No ombrelloni segnaposto, No plastica, No cani nelle Riserve

In spiaggia è permesso l’uso di piatti, posate e bicchieri monouso solo se biodegradabili o compostabili; sono vietati gli ombrelloni segnaposto, le tende e i fuochi; gli animali possono essere portati in spiaggia rispettando precise regole, tranne che in prossimità della Salina e dei fiumi Chidro e Borraco. Sono alcune regole contenute nell’ordinanza firmata ieri dal commissario straordinario del comune di Manduria, Luigi Cagnazzo, che disciplina i comportamenti dei bagnanti sul demanio marittimo e sui diciotto chilometri di costa manduriana. Ecco le principali regole da rispettare.



Sulle aree demaniali marittime, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, è vietato l'utilizzo di contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, se monouso.

Sulle spiagge, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è inoltre vietato:

- Campeggiare con tende, roulotte, camper, ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abitativo;

- Abbandonare in terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;

- Creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

- Accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate;

- Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. E' comunque vietato, nell'arco dell'intera giornata, lasciare tali beni allo scopo di riservarsi una porzione di spiaggia; in tal caso tutte le attrezzature saranno sottoposte a sequestro;

- Organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno delle strutture balneari, con la sola eccezione degli eventi esclusivamente di ascolto, con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all’inquinamento acustico;

- Occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza.

Per quanto riguarda gli animali, il loro accesso sulle spiagge è consentito purchè siano accompagnati dai proprietari che devono poter dimostrare la documentazione sanitaria degli animali e la loro avvenuta vaccinazione, microcippatura o tatuaggio identificativo; gli animali non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare tra gli ombrelloni.

E’ comunque vietato l’accesso degli animali nell’area della Salina Monaci e sino ad un distanza di 500 metri dalla stessa (su entrambi i lati); alla foce dei fiumi Chidro e Borraco sempre fino ad una distanza di 500 metri su entrambe le rive.

I trasgressori di una delle norme previste, saranno puniti con sanzioni pecuniarie che vanno da 25 euro a 500 euro.