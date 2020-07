​Barci: trent’anni per avere l’acqua e fogna, arriva la condotta ma il comune dimentica il collaudo

Trent’anni per avere i servizi primari, acqua e fogna, una settimana di lavori di scavo e posa in opera delle condotte tronco di fogna e acqua e due anni per un collaudo dell’opera che il Comune di Manduria pare si sia dimenticato di fare. Poche centinaia di euro per un disservizio che pesa ancora sulle spalle di venti famiglie di quella zona periferica e, a quanto pare, dimenticata dal Palazzo.



Secondo il racconto dei residenti, qualcosa si sarebbe inspiegabilmente inceppata da quando, nel 2018, il comune di Manduria li invitò a presentare domanda di allaccio. Un sogno durato a lungo che si avverava. Poi l’amara sorpresa. «Dagli uffici comunali ci dissero di annullare tutto perché mancava ancora il collaudo; ci siamo rivolti all’Aqp di Manduria e Taranto e ci hanno fatto sapere che dipende tutto dal Comune. Che non si muove. «Oltretutto – si lamentano ancora i residenti -, non capiamo perchè in Via Leonida che è distante 500 metri da via Zaleuco, il tronco è stato posato molti mesi dopo e già da un mese i residenti hanno avuto la fornitura dei servizi: come funziona? A tutt'oggi – concludono - attendiamo ancora di usufruire di un bene primario che abbiamo regolarmente pagato».