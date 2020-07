​Oltre alle multe salate, si prospetta una fastidiosa vertenza per l’azienda rifiuti

Oltre ai problemi con le quote sulla differenziata, la Igeco ha un altro peso sul groppone in questo periodo: quello dei lavoratori stagionali che sono pronto ad aprire una vertenza. Sedici dei diciotto netturbini che sono stati sempre impiegati nel periodo estivo per garantire il servizio nelle marine, non hanno ricevuto la lettera di assunzione generando comprensibili malesseri. Chi è rimasto a casa non si spiega il motivo. Per Antonio Lisanti, della Igeco, invece, la questione è molto semplice: «la società – dice - sta operando nel rispetto delle norme che negli anni mutano, alle quali bisogna uniformarsi. Sul tema delle assunzioni – aggiunge l’ingegnere - la società ha adottato un progressivo inasprimento dei controlli anche in ragione delle due procedure a cui è sottoposta». Il riferimento è all’interdizione antimafia che ha commissariato la società leccese. Per il responsabile Igeco, comunque, la decisione di cambiare l’organico dei precari non ha sortito proteste. «La conferma di quanto sopra – afferma - si ha dall'assenza di qualunque azione formale, contro l'operato della società, da parte dei sindacati». Niente di grave insomma, per Lisanti che fa notare quello che definisce come il rovescio della medaglia: «si è data un'opportunità lavorativa a chi non l'aveva avuta negli anni scorsi. Direi che il principio della massima partecipazione – conclude - è sempre di tutela per tutti».



Non la pensano così gli esclusi che da giorni chiedono, senza riuscirci, un incontro con i commissari straordinari del comune di Manduria. Contrariamente alla tranquillità che vuole far credere l’ingegnere Lisanti, il malessere tra i disoccupati non assunti c’è ed è tanto. «Non capiamo perché solo due di noi sono stati i fortunati ad indossare nuovamente le divise questa estate», fanno sapere i disoccupati in forma comprensibilmente anonima. «Se vogliono la guerra l’avranno», fanno sapere presentando l’arma su cui puntano tutto: l’accordo sottoscritto nel 2019 tra Igeco e il sindacato di base in cui l’azienda si impegnava ad assumere gli stagionali dalla platea storica.