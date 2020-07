​Vigili urbani armati, ma prima la visita medica

I vigili urbani di Manduria si sottoporranno a visita specialistica per attestare il possesso delle condizioni psicofisiche richieste per acquisire l’idoneità al maneggio delle armi. Il comandante del corpo, maggiore Enzo Dinoi, ha stipulato un accordo con l’Unità operativa rischio clinico medicina legale della Asl di Taranto per le procedure e la certificazione necessarie.

Ventidue agenti di polizia locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, si sottoporranno alla visita medico legale negli ambulatori situati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il costo complessivo previsto è di circa 700 euro. A procedure completate, quindi, i 22 vigili urbani dell’organico saranno muniti di pistola d’ordinanza come qualsiasi componente delle forze dell’ordine.