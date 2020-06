​La denuncia: rifiuti e rami secchi ammassati vicino alle tombe

«Oggi mi sono veramente indignata ed avendo il telefonino in tasca ho fatto le foto di quest'ammasso dei rami di pino che hanno tagliato quando il cimitero era chiuso». E’ lo sfogo di una manduriana che esprime così il disappunto per lo stato in cui si trova quest’angolo del camposanto di Manduria. La signora Patrizia che oltre ad inviarci le foto le ha pubblicate anche su Facebook, sottolinea il disagio evidentemente notato anche da altre persone. «È assurdo che non si riesca ad avere un cimitero in ordine – scrive – poi, come vedi, li c'è una fontanella e io ho avuto paura ad avvicinarmi perché sotto quel cumulo ci può essere di tutto, topi, rettili, si può anche inciampare».



Il cumulo di rami secchi è il risultato del taglio della enorme chioma del pino secolare che era seccato da tempo e rischiava di abbattersi. A quanto pare, però, l’opera non è stata del tutto completata.