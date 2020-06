​Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria: convocata l'assemblea dei soci

E’ stata convocata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, l’Assemblea Ordinaria Generale dei Soci per lunedì 29 giugno alle ore 16:30 in 1^ convocazione e martedì 28 luglio alle ore 17 in seconda convocazione.



A causa del Covid-19 si svolgerà la modalità della consultazione e del voto espresso presso la sede del Consorzio di Tutela ad Uggiano Montefusco, Manduria, Contrada Piscine.

Tra l’ordine del giorno, la proposta del pregiato riconoscimento della DOCG “Primitivo di Manduria” e cancellazione della Docg “Primitivo di Manduria Dolce Naturale”; la deliberazione sul rendiconto economico finanziario annuale e sul Bilancio Preventivo. Infine, l’approvazione dei contributi Erga Omnes dell’anno 2020.