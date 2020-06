​Chioschi bar sulla costa, pronto il bando per le richieste

L’amministrazione straordinaria ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di aree di suolo pubblico o privato per l’installazione di chioschi lungo la fascia costiera manduriana. «L’imminente arrivo della stagione estiva 2020 ed il perdurante grave periodo di crisi economica in cui moltissimi operatori economici versano – si legge nell’atto deliberativo - si ritiene necessario consentire, lungo la fascia costiera, l’occupazione temporanea per il periodo estivo di suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico, al fine di permettere agli operatori commerciali l’esercizio della propria attività, nonché fornire servizi ai turisti».



La domanda di partecipazione al bando, in bollo, deve essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune di Manduria o inviata con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12 del prossimo 29 giugno. Nella domanda bisogna specificare, oltre ai dati anagrafici del candidato, l’anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche. I punteggi saranno assegnate in base all'anzianità di iscrizione e al numero di precedenti occupazioni delle stese aree. Si attribuisce, inoltre, un punteggio pari a 10 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali (Durc).