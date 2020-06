​Mercato estivo si cambia, via cisterne e gli abusivi dal centro

Il comune di Manduria ha predisposto il piano per la collocazione delle bancarelle del mercatino estivo di San Pietro in Bevagna. Il piano a cui farà seguito il bando pubblico per l’assegnazione delle aree, prevede anche una collocazione delle autocisterne dell’acqua e dei venditori di frutta che solitamente si piazzano sul corso principale a ridosso della chiesa di San Pietro. L’area individuata per queste attività è quella sul lato Ovest della pineta (zona parcheggi) dove saranno assegnate otto posti per la vendita di frutta e verdura e tre per le autocisterne.



Per quanto riguarda invece il mercatino vero e proprio, etnico e non, il nuovo piano prevede l’assegnazione di 29 posti in tutto, 16 su un solo lato di via delle Perdonanze e tredici tutto intorno alla rotonda della discesa «ex bagnino».

Per l’assegnazione degli stalli agli aventi diritto, avrà valore l’anzianità dell’attività commerciale e il numero degli anni di presenza nel mercato estivo. Un punteggio minimo viene invece assegnato a chi potrà dimostrare la regolarità contributiva Durc o autocertificazione. A parità di punteggio avrà precedenza l’artigianato di prodotti tipici locali e in caso di ulteriore parità di procederà ad un sorteggio. Dal nuovo piano è stata esclusa l’area del piazzale delle Benedettina che sarà quindi esclusivamente impiegata come parcheggio auto.