Strade senza nome e senza asfalto, le periferie dimenticate

Via 342, percorsi del rione Cardinale, Via Rudolf Diesel e Leonardo da Vinci. Alcune strade senza ancora un nome, altre identificati con un numero, altre ancora che si fa fatica a definirle tali. Sono quelle dei quartieri periferici di Manduria ancora senza asfalto o così danneggiato che diventa un’impresa passarci sopra. Chi ci abita non ne può più così scrive al giornale o esprime la propria rabbia sui social. «Questi sono sempre i laghi frastagliati della via N°342 di Manduria», scrive ad esempio un residente di quella strada senza asfalto che incrocia la via per Sava pubblicando la foto di una signora con carrozzina che cerca di guadare le ampie pozzanghere. «In questo frangente – si legge nel post -, bisogna sperare che non ci siano auto in transito, altrimenti il bagno è assicurato, a proposito di terzo mondo».

Non hanno mai visto asfalto neanche le antiche strade della contrada Cardinale, un angolo di Manduria densamente abitato che quando piove diventa praticamente impossibile camminare a piedi mancando anche di marciapiedi.

Infine la periferia del rione Don Bosco, via R.Diesel e Leonardo da Vinci, asfaltate in parte o con il manto stradale ormai distrutto. «Quante persone ancora devono farsi male prima di intervenire a ripristinare i crateri esistenti?», chiedono i residenti disperati che si chiedono «come mai alcune strade vengono riasfaltate ed altre come la nostra invece no? Esistono forse cittadini di seria A e di serie B?», chiedono ancora i cittadini rivolgendosi al nostro giornale «dopo tante lettere inviate al comune che non le ha mai prese in considerazione».