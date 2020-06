Quattordici nidi di Fratino 'sorvegliati speciali' alla Salina di Torre Colimena

Sul litorale della Salina dei Monaci e Palude del Conte, marine di Manduria, sono stati individuati 14 nidi di Fratino, specie protetta di uccello la cui presenza nei luoghi è indice di buono stato di salute dell’ecosistema. Il personale delle Riserve naturali che li ha recintati e li sta monitorando, raccomanda i bagnanti di quelle zone di percorrerle prestando attenzione ai segnali lasciati per segnalarne la presenza (nastri colorati, «gabbia» protettiva fatta di canne o arbusti, e cartelli di avviso). Questo uccello depone le sue tre uova mimetiche per terra, senza nessuna protezione, quindi è alto il rischio che la covata vada distrutta dal passaggio dei bagnanti.

Lo staff delle Riserve invita quindi tutti a contribuire alla salvaguardia del Fratino andando in spiaggia percorrendo “esclusivamente i passaggi consigliati” ed evitando ogni fuori percorso. I dati di quest’anno della presenza di nidi di Fratino, fanno sapere dalla Riserve, sono in linea con quelli del 2019, dove si registrò un numero di ben 60 esemplari solo nei mesi di luglio e agosto, che per una specie particolarmente protetta è un risultato importante.

Si ricorda infine uno dei servizi offerti dalle Riserve Naturali di Manduria, a cui si possono segnalare eventuali ritrovamenti, è il servizio di “Primo soccorso e accoglienza della fauna selvatica in difficoltà”, contattando il numero gratuito 331/9768753.