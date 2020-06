​Marina Capolli si aggiudica anche il “Wedding Awards 2020”

Marina Capolli Design, la fiorista manduriana già pluripremiata in vari concorsi nazionali, ha ricevuto il premio “Wedding Awards 2020” della categoria Fiori e decorazioni. Una grande gratificazione per questa professionista del settore dei matrimoni.



Il Wedding Awards è l’unico riconoscimento conferito alle aziende grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi, quindi direttamente dagli utilizzatori finali del prodotto. Il premio riconosce Marina Capolli Design de Flores, della categoria Fiori e decorazioni, come uno dei professionisti più raccomandati dalle coppie che si sono sposate nel 2019.

Questa settima edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards partecipate in tutto da oltre 60.000 aziende registrate sul portale, è particolarmente importante poiché rappresenta un grande supporto per le aziende in una delle stagioni più difficili per il settore dei matrimoni a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.